Заготовка грубых кормов в Липецкой области практически завершена. Скошено 44,8 тыс. гектаров естественных и сеяных трав. Заготовлено 69,9 тыс. тонн сена и 155,6 тыс. тонн сенажа. Также запасено 62,4 тыс. тонн соломы. Общая потребность в грубых кормах для КРС на зимне-стойловый период 2024-2025, а это, напомним, сено, солома и сенаж, составляет 286,6 тыс. тонн.

Как сообщил начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Сергей Кузовлев, липецкие аграрии заготовили грубых кормов с запасом. Сейчас аграрии заготавливают сочные корма. Для успешного прохождения зимне-стойлового периода 2024-2025 потребуется 361 тыс. тонн сочных кормов. В нашей области это силос. На 4 сентября текущего года аграрии заготовили 72,8 тыс. тонн.

Кроме того, запасено 55,3 тыс. тонн зернофуража. Его потребуется для КРС в этом сезоне 143,3 тыс. тонн. Также в рационе кормления животных используется свекловичный жом. Пять сахарных заводов региона уже выработали 21,7 тыс. тонн жома.

«Сейчас у аграриев очень жаркая пора. Идет уборка урожая, заготовка кормов, сев озимых. Для успешного прохождения этого периода требуется много рабочих рук, техники, топлива. Чтобы страда проходила в штатном режиме, подготовка к ней велась заблаговременно и планомерно», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.