Липецкие аграрии засеяли яровыми 13 тысяч гектаров

В девяти районах и округах Липецкой области начался сев яровых культур. Ими занято почти 13 тысяч гектаров. На 11,8 тысячи гектаров — яровая пшеница, ячмень, горох и овёс, на 1,2 тысячи гектаров — однолетние травы.

Под яровой сев в 2025 году отвели больше 1 миллиона гектаров. Самые большие площади засеют зерновыми и зернобобовыми культурами. Вместе с озимыми они займут 780 тысяч гектаров. Масличные разместят на 427 тысячах гектаров. Сахарную свёклу – на 116 тысячах. Общие посевные площади в этом году составят 1 миллион 406 тысяч гектаров.

Параллельно аграрии подкармливают озимые культуры и многолетние травы. Первая подкормка практически завершена: удобрения внесены на 305 тысячах гектаров, сообщили в региональном минсельхозе.

«Слаженная работа аграриев, обеспеченность техникой и ресурсами, а также оперативное взаимодействие с нашим минсельхозом позволят выполнить плановые показатели в установленные сроки. Мы традиционно демонстрируем высокую эффективность работы нашего АПК, оставаясь одним из субъектов, обеспечивающих прововольственную безопасность страны», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.