Регионы Черноземья в Тамбове обсудили, как идет подготовка к проведению весенних полевых работ 2025 года. В совещании, организованном Минсельхозом России, приняла участие министр сельского хозяйства Липецкой области Екатерина Маркова. В Липецкой области этой весной аграриям предстоит засеять яровые культуры на площади 1 млн 66 тысяч гектаров. Яровые зерновые и зернобобовые посеют на 444 тысячах гектаров, сахарную свеклу — на 116 тыс. га, масличные – на 427 тыс. га. Картофель и овощи в организованном секторе производства займут почти 28 тысяч гектаров. Кормовые культуры разместят на 55 тыс. га.

Обеспеченность семенами зерновой группы в регионе превышает 100%. По технической группе уже законтрактовано более 80% от необходимого объема семян. Средствами защиты растений и ГСМ липецкие аграрии также будут полностью обеспечены. Часть из них уже находится в хозяйствах, на остальной объем заключены договоры с предприятиями-поставщиками. Готовность техники к весенним полевым работам составляет 92%.

«Увеличение производства продукции АПК – одна из задач, которую поставил перед нами Президент страны. На территории Липецкой области задействованы практически все земли сельскохозяйственного назначения. Увеличение производства сельхозпродукции возможно только через повышение урожайности сельхозкультур. Для этого важно ежегодно улучшать плодородие почв. По итогам прошлого года мы вошли в топ-10 регионов по внесению минеральных удобрений. Для проведения полевых работ в текущем году наши аграрии уже обеспечены минеральными удобрениями в полном объеме», – рассказала во время своего выступления Екатерина Маркова.