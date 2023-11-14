Уборочная кампания в Липецкой области идет к своему завершению уверенным темпом, и уже сейчас можно обозначить несколько рекордных показателей этого года. Об этом сообщил вице-губернатор региона Игорь Кремнев на еженедельной оперативке в правительстве Липецкой области.

Сейчас уже собрано 78,9 тысячи тонн яблок. Это рекордный для области показатель. На хранение заложено 45 тысяч тонн. Небывалый урожай ожидается по масличным культурам. Уже собрано более 850 тысяч тонн подсолнечника, рапса, сои и других культур. Аграрии уверенно идут к цифре 1 млн тонн. Вместе с тем хорошие результаты достигаются по производству растительного масла — будет произведено более 500 тысяч тонн. «Эта позиция у нас очень экспортоориентирована. Показатели экспорта по сравнению с прошлым годом по итогам 9 месяцев выросли на более чем на 10%», — добавил Игорь Кремнев.

На начало ноября 2023 года накопано 209 тысяч тонн картофеля. За последние 10 лет в организованном секторе производства больше 200 тысяч тонн никогда не собирали.

«Это хорошие результаты, достигнуть которые удалось во многом благодаря грамотному управлению, внедрению передовых разработок, использованию высокотехнологичных трудовых ресурсов и очень ответственному отношению к своим обязанностям аграриев. Прошу держать эту работу в поле зрения, контролировать все этапы, чтобы и дальше у нас были такие выдающиеся показатели», — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.