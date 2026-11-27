Команда «.batAT» стала победителем хакатона «ИТ-Феста 2026», который прошёл в липецком кампусе «Школы 21». Участники разработали два решения на основе искусственного интеллекта и выиграли 150 тысяч рублей. Всего за победу боролись 18 команд.

Первая разработка — сервис для мониторинга киберугроз. ИИ собирает новости из разных источников, проверяет их достоверность, отсеивает сомнительные сообщения и формирует дайджест. Готовую сводку можно отправлять по электронной почте.

Второй проект помогает повысить точность ответов самого искусственного интеллекта. Специальный механизм проверяет информацию, которую выдаёт нейросеть, и помогает выявлять ошибки. Такие решения могут пригодиться специалистам по информационной безопасности, а также сотрудникам, работающим с нормативными документами и закупками.

В команду-победителя вошли представители четырёх министерств Липецкой области: лесного хозяйства, промышленности, строительства, имущественных и земельных отношений. Самому молодому участнику, Михаилу Уманец, всего 18 лет. Он уже работает старшим системным администратором в областном фонде имущества.

На создание и защиту проектов у команды было два дня. Участники использовали нейросети для написания кода и поиска ошибок, а полученные результаты проверяли и дорабатывали самостоятельно.

«Особенно ценно, что наши специалисты объединились в команду и за два дня создали решения для реальных задач. Причём использовали искусственный интеллект не только как инструмент разработки, но и научили его проверять собственные ответы. Такие проекты показывают потенциал наших ИТ-специалистов. Важно, чтобы перспективные разработки получали дальнейшее развитие и применение в регионе», — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.