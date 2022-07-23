Около 40 липецких работников аптек повышают квалификацию благодаря программе бесплатного переобучения федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Группа состоит из категории участников возраста 50+.

Как сообщили в региональном управлении социальной политики, обучение стартовало на прошлой неделе в Центре последипломного образования. Проходит как очно, так и дистанционно. Учёба продлится полтора месяца и завершится проверкой полученных знаний.

«У жителей Липецкой области сегодня есть хорошие возможность для повышения квалификации или освоения специальностей, которые в настоящее время востребованы в регионе. Особенно важно, что эти шансы используют люди уже солидного возраста, не боятся менять вид деятельности и добиваются определённых успехов. Обязательно продолжим работу в этом направлении», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В рамках нацпроекта «Демография» доступны профподготовка или переподготовка по 300 направлениям – от сварщика до IT-специалиста. Обучение длится от 72 до 506 часов.

«Уже более 700 жителей Липецкой области прошли профессиональное обучение или получили дополнительное образование. Кстати, Липецкая область лидирует и по числу заявок, поданных в РАНХиГС от граждан старше пятидесяти лет. Это очень важно, чтобы люди всех возрастов могли получить образование», – прокомментировала вице-губернатор Липецкой области Ольга Белоглазова.

Всего в 2022 году обучение или переобучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» смогут пройти более 2,3 тысячи жителей региона. Записаться на обучение можно на сайте «Работа России», в разделе «Обучение граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости». Для подачи заявки достаточно иметь подтверждённую запись на портале Госуслуг.