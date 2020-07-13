Липецкие археологи нашли два поселения эпохи бронзы

12-дневная экспедиция липецкой общественной организации «Археологические исследования» прошла в районе села Преображеновка Добровского района. В проекте «Поиск забытых столетий» приняли участие 40 человек, сообщает Lipetskmedia.

Во время экспедиции удалось провести археологические исследования разрушающихся стоянок древних людей и разведки новых памятников, расширить знания об эколого-исторической обстановке в регионе, провести серию образовательных лекций и мастер-классов для участников проекта. Найдены два новых поселения эпохи бронзы третьего тысячелетия до нашей эры и несколько сотен археологических предметов, оставленных предками.

«Изучать историю своего края не только интересно, но и необходимо. Это важно для сохранения уникальных традиций и объектов культурного наследия», – считает глава региона Игорь Артамонов.