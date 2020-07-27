Липецкие археологи нашли фамильную печать сарматского времени

Редкую для нашего края археологическую находку обнаружили учёные липецкой общественной организации «Археологические исследования» в районе села Преображеновка Добровского района. В ходе разведки по распашке поля был найден осколок тамги. Оказалось, что это родовая фамильная печать первых веков нашей эры, распространённая у иранских народов. На Липецкой земле это третья подобная находка, сообщает Lipetskmedia.

Экспедиции также удалось провести археологические исследования разрушающихся стоянок древних людей и разведки новых памятников, расширить знания об эколого-исторической обстановке в регионе, провести серию образовательных лекций и мастер-классов для участников проекта. Особенно яркие результаты получены по археологическому обследованию региона. Найдены два новых поселения эпохи бронзы, выявлено несколько сотен археологических предметов. Исследования проводились в рамках реализации проекта «По следам древнего человека», получившего президентский грант.

«Бережное отношение к историческому и культурному наследию позволяет сохранить многовековые традиции. Это наше богатство, наши исторические корни, которые мы обязаны беречь для будущих поколений», — считает глава региона Игорь Артамонов.