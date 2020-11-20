Липецкие археологи подготовили трехмерную модель древнего городища

Древнее городище, расположенное в Задонском районе, обследовали сотрудники региональной научной общественной организации «Археологические исследования» и Государственной дирекции по охране культурного наследия Липецкой области. Археологический объект известен с 2009 года, когда его обнаружили на мысовидном участке крупного оврага.

Проведенные тогда же земляные работы позволили уточнить время бытования и состав населения городища. Так, керамические находки из шурфа датируются сарматским периодом на Верхнем Дону (I-III вв. н.э.), а также периодом Великого переселения народов (IV-V вв. н.э.). До наших дней объект сохранился частично, так как существенно пострадал при добыче известковых блоков еще в XIX-XX веках, пояснили эксперты Госдирекции.

На основе полученных с помощью квадрокоптера фото- и видеоматериалов специалисты построили трехмерную модель объекта. Этот метод позволил археологам с высокой эффективностью продолжить изучение укрепленных поселений, выявленных в регионе. Работы проводились в рамках реализации проекта «Древнейшим городищам Липецкой области – быть!». Эти вопросы входят в число приоритетных направлений деятельности областной власти. «Нужно бережно хранить историю, культуру и традиции малой родины, воспитывая в духе патриотизма и молодое поколение», – подчеркнул глава региона Игорь Артамонов.