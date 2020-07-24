Липецкие археологи подготовили трехмерную модель древних городищ

Топографические планы четырех городищ подготовлены в Липецкой области. Объекты выложены на сайте региональной научной общественной организации «Археологические исследования». Все желающие могут посмотреть, как сегодня выглядят древние укрепленные поселения.

«К сожалению, сложная ситуация с черными копателями, любителями металлопоиска и кладоискателями в регионе вынуждает скрывать названия поселений, – рассказал начальник отдела памятников археологии и истории Госдирекции культурного наследия Липецкой области Артем Клюкойть. – В противном случае их просто разграбят. А наша задача совместно с управлением по охране объектов культурного наследия Липецкой области уберечь археологические памятники от мародеров».

Параллельно археологи проводят шурфовку для уточнения границ и культурной принадлежности объектов. Рядом с одним из городищ, прямо перед линией валов, обнаружено большое количество археологического материала. Специалисты предполагают, что выявили поселение рядом с городищем-убежищем. Теперь предстоит уточнить его границы и провести исследования слоя.

Работы ведут сотрудники региональной научной общественной организации «Археологические исследования». Партнером выступает Государственная дирекция культурного наследия Липецкой области. При поддержке Фонда президентских грантов реализуется проект «Древнейшим городищам Липецкой области – быть!».

«Обширное культурное наследие – это наше богатство, наши исторические корни, которые мы обязаны сохранить для будущих поколений», – считает глава региона Игорь Артамонов.