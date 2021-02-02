Липецкие архитекторы принимают участие в третьем потоке программы профессионального развития для градостроителей «Архитекторы.рф». Главная цель проекта – обеспечить российские города высококлассными специалистами по формированию комфортной городской среды.

«Проекты липецких архитекторов неоднократно побеждали в важных конкурсах, – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – У нас много планов по улучшению условий жизни населения и в крупных городах, и в муниципалитетах. Мы стремимся к тому, чтобы наши населённые пункты выглядели современно, красиво и уютно».

К участию в конкурсном отборе приглашались архитекторы, проектировщики, градостроители и госслужащие, ответственные за вопросы облика городов. Всего поступило около трёх тысяч заявок из 76 российских регионов. К середине марта жюри определит 100 финалистов, которые пройдут обучение и будут признаны одними из лучших архитекторов России.

В курс Архитекторы.рф входит офлайн-программа, онлайн-курсы, издательская деятельность, международная конференция «Архитектор будущего», карьерный день «Ярмарка вакансий» и «Городские практики». Выпускники курса будут развивать города исходя из индекса качества городской среды и стандарта комплексного развития территории, разработанных ДОМ.РФ по поручению Правительства РФ вместе с Минстроем России и КБ «Стрелка». По 36 показателям индекс выявляет как основные проблемы, так и перспективы роста того или иного города.