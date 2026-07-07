Липецкие архитекторы поборются за «Золотую капитель»

Стартовал приём заявок на ежегодный смотр-конкурс «Золотая капитель». Комиссия выберет лучшие архитектурные произведения, которые построены и введены в эксплуатацию на территории Липецкой области в 2025-2026 годах.

Творческое состязание проводится в номинациях: «Благоустройство» и «Здания и сооружения». Последняя включает блоки: «Многоквартирные дома», «Малоэтажные и блокированные дома», «Объекты социально-культурного назначения», «Административные здания».

Отдельно эксперты рассмотрят и выберут лучшие проекты среди студенческих работ и дипломных проектов, сообщили в министерстве строительства и архитектуры Липецкой области.

«Архитектура – это то, что остаётся на десятилетия. И важно, чтобы наши города и сёла развивались не хаотично, а с уважением к эстетике, людям и их комфорту. Конкурс «Золотая капитель» даёт возможность молодым архитекторам заявить о себе, а опытным – подтвердить профессионализм. Рассчитываем, что в этом году мы увидим свежие идеи и подходы, которые сделают наши территории ещё более удобными и красивыми», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Заявки принимаются до 24 июля в региональном минстрое. Подробности можно уточнить по телефону: +7(4742)22-18-56.

Победителей назовут накануне профессионального праздника – Дня строителя.