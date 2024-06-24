Сотрудники управления ЗАГС и архивов Липецкой области, государственных архивов и архивных служб муниципальных образований Липецкой области принимают участие в работе «Архивной недели» в составе Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Одна из тем, представленной на выставке, – «Липчане в годы Великой Отечественной войны».

Посетители увидели документы, статьи из газет военного периода, фотографии из личных фондов государственных архивов, рассказывающие о жизни липчан в во время войны. Также они приняли участие в интеллектуальных играх, викторинах, разгадывали ребусы на архивную тематику и собирали пазлы с видами городов Липецкой области конца XIX-начала XX вв. Архивисты предложили гостям выставки написать свое имя на старославянском и сделать книжную закладку своими руками.

Липецкий стенд на выставке, по отзывам его посетителей, один из наиболее интерактивных, познавательных и интересных. Он демонстрирует экономический, туристический и спортивный потенциал региона. Внимание уделено самым брендовым и значимым достижениям. В их числе ОЭЗ «Липецк», завод электрокаров, международный фестиваль реконструкторов «Русборг» и парк «Кудыкина гора», Лебедянь как яблочная столица Черноземья, и Липецк – как беговая. «Липецкая область – одна из самых молодых в России. В этом году регион отметил 70 лет со дня образования. И юбилей стал основной темой нашей экспозиции», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.