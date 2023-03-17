Жители Липецкой области 18 марта вместе со всей страной отпразднуют девятую годовщину воссоединения Крыма с Россией. Липецкие артисты к этой дате подготовили красочные номера, сообщили в управлении культуры и туризма региона. Празднование началось с открытия онлайн-выставки работ учащихся на странице ВКонтакте Детской художественной школы имени В.С. Сорокина «Крым наш!».

В Липецком машиностроительном колледже 15 марта состоялся концерт театра танца «Казаки России», посвященный годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Еще один концерт запланирован в построенном по нацпроекту «Культура» ДК в селе Хмелинец Задонского района. Завтра, 18 марта, в 16:00 праздничную программу увидят жители села Большой Хомутец в Добровском районе.

Накануне в Ельце прошла культурно-просветительская программа «Россия и Крым одна семья», а в Областном центре культуры, народного творчества и кино состоялся концерт Липецкого областного колледжа искусств имени К.Н. Игумнова «С любовью и верой в Россию». 18 марта представители колледжа проведут флешмоб ко дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Ролик «Севастопольский вальс» от студенческого сообщества будет опубликован на официальных страницах колледжа в соцсетях.

Липецкая государственная филармония дала концерты 15 и 16 марта в Центре культурного развития поселка Лев Толстой и в липецкой средней школе №54. Липецкий областной краеведческий музей проведет 17 и 18 марта экскурсии «Легендарный Севастополь». Гости узнают о героически сражавшемся Севастополе в годы Крымской войны 1853-1856 годов и о людях, связанных с липецким краем. Центр молодежного чтения Липецкой областной универсальной научной библиотеки приглашает липчан 18 и 19 марта на познавательную викторину «Брега Тавриды».

«Наши предки проливали кровь, защищая и освобождая от захватчиков Севастополь и другие крымские города. Сегодня Липецкая область через деловое и культурное сотрудничество, туристические и гуманитарные связи укрепляет дружеские отношения с Крымом, открывает новые перспективы совместного развития», – отметил губернатор региона Игорь Артамонов.