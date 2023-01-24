Сотрудники и руководители компании АО «Липецкие автобусные линии» стали участниками национального проекта «Производительность труда». Отправная точка — освоение принципов бережливого производства и методик повышения производительности. Обучение займет несколько месяцев. Все это время информационную поддержку и помощь в реализации проекта будет оказывать Региональный центр компетенций.

«Липецкие автобусные линии» – одно из крупнейших автотранспортных предприятий региона. Оно занимается перевозками пассажиров на территории всей области уже более 40 лет. Сейчас его автопарк насчитывает 113 единиц транспортных средств, которые работают на 36 направлениях. Кроме того, технический центр компании обслуживает все модели пассажирского транспорта и их модификации, проводит полную диагностику и любые виды ремонта по стандартам производителя.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов неоднократно подчеркивал, что липецкие компании должны повышать свою производительность, улучшать условия работы людей и увеличивать заработную плату. «Повышение производительности труда – мощный резерв для ускорения экономического роста региона и существенный фактор финансового благополучия липчан», – считает Игорь Артамонов.

Национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году. Целью нацпроекта является повышение конкурентоспособности российских товаров и услуг, а также создание культуры высокой производительности и эффективности среди работников организаций в регионах России. Предприятия, желающие принять участие в нацпроекте, могут подать заявку на официальном сайте Федерального центра компетенций.