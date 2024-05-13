Обучающее занятие правилам поведения на дороге для школьников Елецкого района провели специалисты «Лаборатории безопасности». Мобильный комплекс прибыл в школу № 2 села Казаки.

Педагоги совместно с липецкими автоинспекторами разобрали самые частые аварийные ситуации на дорогах и познакомили школьников с основами оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. Говорили и об экипировке во время поездок на велосипеде: ношении шлема, защитных очков и специальной велоодежды ярких цветов со светоотражающими элементами. Урок безопасности также прошёл в школе села Афанасьево Измалковского района.

«Лаборатория безопасности» – федеральный проект, направленный на снижение числа аварий с участием детей. В регионе он реализуется с 2018 года на базе Центра дополнительного образования Липецкой области. «Просветительские образовательные программы и уроки воспитывают сознательных участников дорожного движения. Навыки безопасного поведения на дорогах помогут сохранить школьникам здоровье и жизнь», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.