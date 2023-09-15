Одной из самых популярных в Липецкой области и направленной на предотвращение ДТП с участием пешеходов стала акция «Граффити дорожной безопасности». Дети, вооружившись трафаретами, аэрозольной краской или мелками, вместе с автоинспекторами наносят предостерегающие надписи у пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных организаций.

Так, в Липецке у перехода рядом со школой №5 появились надписи, призывающие пешеходов не забывать об осторожности, быть внимательными при пересечении проезжей части. Перед началом акции сотрудники липецкой Госавтоинспекции провели беседу со школьниками, напомнив им о требованиях ПДД к пешим участникам движения.

В Лебедяни автоинспекторы вместе с юидовцами из отряда «Главная дорога» нанесли предостерегающие надписи у перехода рядом со школой №2. Среди призывов были «Посмотри по сторонам!», «Отвлекись от телефона», «Сними наушники», «Возьмите ребенка за руку!». Это наиболее часто встречающиеся причины дорожных аварий, в которых страдают пешеходы, сообщили в Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области. Подобные призывы появились и у перехода неподалеку от школы села Кузьминские Отвержки Липецкого района. Юных участников акции сотрудники Госавтоинспекции проинформировали о правильном поведении законопослушных пешеходов и велосипедистов.

В эти дни в городах и районах проводится целый ряд пропагандистских акций с участием школьников в рамках мероприятий «Внимание – дети!». «Просветительские образовательные программы и акции способны научить детей, как правильно вести себя в условиях уличного движения. Такие навыки могут сохранить здоровье и жизнь», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.