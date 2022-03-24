Рабочее совещание представителей двух правоохранительных ведомств посвящалось проводящемуся в эти дни региональному профилактическому мероприятию «Должник».

Более эффективному взаимодействию по взысканию штрафов с нарушителей Правил дорожного движения было посвящено совещание сотрудников городской Госавтоинспекции и представителей службы судебных приставов.

Особое внимание в ходе заинтересованного разговора было обращено на совместное противостояние злостным неплательщикам штрафов. Так, в областном центре в этом году административному штрафу на сумму свыше пяти миллионов рублей были подвергнуты более четырех тысяч правонарушителей.

Взыскаемость штрафов составила порядка 97 процентов. Несмотря на такие показатели, на территории Липецка около пятидесяти автомобилистов-нарушителей имеют от 100 до 500 неуплаченных штрафов. На совещании отмечалось, что в ходе совместных рейдовых мероприятий удается привлекать к ответственности все больше злостных нарушителей.

В завершение мероприятия было выражено обоюдное пожелание и в дальнейшем сообща решать возникающие проблемы, добиваться более высокого уровня координации действий проавоохранительных подразделений.