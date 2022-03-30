В регионе

Липецкие автоинспекторы напоминают коллегам из правоохранительных структур о дорожной безопасности

13 минут назад
5 посмотрели

Читайте нас в

Профилактическая встреча с сотрудниками Росгвардии посвящалась основным факторам транспортных рисков.

В региональном управлении Росгвардии состоялось профилактическое мероприятие, целью которого было информирование о ситуации на трассах областного центра и факторах, способствующих дорожной аварийности.

Сотрудники городской Госавтоинспекции рассказали коллегам о проблемах, с которыми сталкиваются автоинспекторы на липецких дорогах, напомнили о правилах безопасного управления транспортными средствами в условиях смены сезонов погоды. Автоинспекторы особо отметили факторы дорожного риска, нередко приводящие к трагическим последствиям: превышение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения, в случаях, запрещенных ПДД, управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Собравшиеся узнали о рейдах и профилактических мероприятиях, проводимых Госавтоинспекцией и направленных на предотвращение основных нарушений ПДД.

Значительный интерес собравшихся вызвала проблематика, связанная с исполнением административного законодательства, штрафами за нарушения Правил дорожного движения. На все вопросы от дорожных полицейских были получены развернутые ответы.

По итогам мероприятия отмечена необходимость продолжения проведения информационных акций, способствующих снижению аварийности и оздоровлению ситуации на городских магистралях.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

guest
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments
Сахара в Липецкой области достаточно Игорь Артамонов: «Остановок на предприятиях Липецкой области нет, есть проблемы с логистикой. Резиденты ОЭЗ уходить не хотят» Улыбнитесь, вас снимают! По барабану! Обережные куклы Настоящий полковник Ремонт дорог — 2022 «Переведите ребёнка на удалёнку!» В аптеках «Липецкфармации» сделают скидку пенсионерам, привитым против COVID-19 В первый месяц зимы в Добринском районе на свет появились 12 малышей