Профилактическая встреча с сотрудниками Росгвардии посвящалась основным факторам транспортных рисков.

В региональном управлении Росгвардии состоялось профилактическое мероприятие, целью которого было информирование о ситуации на трассах областного центра и факторах, способствующих дорожной аварийности.

Сотрудники городской Госавтоинспекции рассказали коллегам о проблемах, с которыми сталкиваются автоинспекторы на липецких дорогах, напомнили о правилах безопасного управления транспортными средствами в условиях смены сезонов погоды. Автоинспекторы особо отметили факторы дорожного риска, нередко приводящие к трагическим последствиям: превышение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения, в случаях, запрещенных ПДД, управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Собравшиеся узнали о рейдах и профилактических мероприятиях, проводимых Госавтоинспекцией и направленных на предотвращение основных нарушений ПДД.

Значительный интерес собравшихся вызвала проблематика, связанная с исполнением административного законодательства, штрафами за нарушения Правил дорожного движения. На все вопросы от дорожных полицейских были получены развернутые ответы.

По итогам мероприятия отмечена необходимость продолжения проведения информационных акций, способствующих снижению аварийности и оздоровлению ситуации на городских магистралях.