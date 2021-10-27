Впереди длительные выходные, во время которых дети будут больше находиться на улице, поэтому водители должны быть особенно осторожными и внимательными, напоминают в управлении ГИБДД УМВД России по Липецкой области. В жилых зонах, там, где обычно гуляют дети, водители обязаны соблюдать установленную скорость движения 20 км/ч. Особо внимательным нужно быть на тех участках, на которых ограничен обзор, ведь из-за препятствия может неожиданно выбежать ребенок.

Родители должны постоянно говорить и малышам, и подросткам о правилах безопасности на дороге, кроме того, необходимо на личном примере воспитывать у детей культуру дорожной безопасности. При переходе через проезжую часть надо помнить о том, что, только соблюдая необходимые правила безопасности можно избежать дорожно-транспортных происшествий. Проезжую часть можно переходить исключительно по пешеходным переходам, но даже там надо обязательно убедиться в том, что автомобиль уступает дорогу.

С наступлением холодов световой день стал короче. В темное время суток использование световозвращателей сделает людей на дороге более заметными, и, следовательно, водитель раньше среагирует и снизит скорость. При перевозке детей в транспорте ни в коем случае нельзя пренебрегать специальными удерживающими устройствами и ремнями безопасности. Использование детских удерживающих устройств более чем вполовину снижает количество травм в автоавариях. Необходимо помнить, что соблюдение установленной скорости движения, использование ремней безопасности, переход дороги только в специально установленных местах, а также неукоснительное соблюдение других пунктов Правил дорожного движения, и, конечно, взаимоуважение на дороге – залог безопасности.

Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма – особая забота органов власти.

«Повышение уровня безопасности на дорогах – общая цель, к которой необходимо стремиться с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств», – подчеркивает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.