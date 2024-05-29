Липецкие автоинспекторы проводят встречи с родителями школьников и воспитанников детских садов в преддверии летних каникул. Они посвящены безопасному поведению детей на дорогах.

На родительском собрании, которое прошло в лицее села Долгоруково Липецкой области, дорожные полицейские говорили об управлении школьниками мототехникой. Родители должны быть уверены, что их ребёнок прошёл специальное обучение и получил водительское удостоверение. Для управления скутером и мопедом их выдают с 16 лет, для управления мотоциклом – с 18 лет.

Встречи родителей и автоинспекторов также прошли в детском саду №34 Ельца и в дошкольном учреждении села Доброе. Родителей познакомили со статистикой детского дорожно-транспортного травматизма. Особое внимание автоинспекторы уделили перевозке детей и напомнили, что пассажир младше семи лет должен ехать в машине в специальном кресле.

«Безопасность детей на дорогах – это прежде всего ответственность родителей. Никто не сравнится с ними по степени влияния на ребёнка, поэтому взрослые обязаны своим примером показывать, а также разъяснять детям правила поведения и растить дисциплинированных участников дорожного движения», – комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.