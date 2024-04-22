Сотрудники липецкой Госавтоинспекции и специалисты «Лаборатории безопасности» провели урок дорожной грамоты для юных белгородцев, размещённых в Центре поддержки одарённых детей «Стратегия».

Ребята прошли тестирование на знание правил дорожного движения, вместе с инспекторами рассмотрели самые частые аварийные ситуации на трассах и научились выстраивать безопасные маршруты до школы. Также детям рассказали о световозвращающих элементах на одежде и аксессуарах: в тёмное время суток они помогут водителю заметить пешехода и избежать столкновения. Познакомили юных белгородцев и с навыками оказания первой помощи пострадавшим в автомобильных авариях. В конце урока ребята получили призы.

«Такие тематические уроки помогают воспитывать дисциплинированных пешеходов и делают дороги безопаснее для всех участников движения», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.