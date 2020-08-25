Липецкие автоинспекторы обсудили безопасную перевозку детей школьными автобусами

В преддверии нового учебного года липецкая Госавтоинспекция уделяет особое внимание основным факторам, способным провоцировать детский дорожно-транспортный травматизм. В ходе областного мероприятия «Внимание – дети!» намечен целый ряд профилактических мероприятий.

По мнению экспертов, не должно возникать никаких опасных моментов при перевозке учащихся школьными автобусами. Этой проблеме посвящалось специальное совещание, состоявшееся в липецкой Госавтоинспекции. На него были приглашены руководители департамента транспорта администрации Липецка, Юго-восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Центрального федерального округа, муниципального унитарного предприятия «Липецкий пассажирский транспорт».

Сегодня в областном центре насчитывается 15 школьных автобусов, осуществляющих рейсы по 11 маршрутам. Особое внимание руководителей транспортных служб и организаций было обращено на соблюдение водителями, которые перевозят несовершеннолетних пассажиров, скоростного режима, безопасной дистанции между транспортными средствами, очередности проезда. Школьники в специализированных автобусах обязаны использовать ремни безопасности.

На совещании было принято решение о совместном контроле за безопасным подвозом школьников к учебным заведениям. В эти дни сотрудники технадзора городской ГИБДД проверяют техническое состояние транспортных средств, предназначенных для перевозки детей. Кроме того, предусмотрено проведение совместной профилактической встречи на базе предприятия «Липецкий пассажирский транспорт» с водительским составом, занятым обслуживанием маленьких пассажиров, сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Липецкой области.

«Повышение уровня безопасности на дорогах – общая задача, которую необходимо решать с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.