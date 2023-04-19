Сотрудники Госавтоинспекции в эти дни проводят профилактические встречи с будущими водителями. Цель подобных мероприятий, проводимых в автошколах областного центра – профилактика ДТП с участием начинающих автомобилистов.

Предотвращение аварийности, сведение к минимуму тяжести последствий ДТП – в числе приоритетных задач, которые решаются в регионе по поручению губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. «Повышение уровня безопасности на дорогах – общая цель, к которой необходимо стремиться с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств», – отметил губернатор.

Во время беседы с курсантами городской автошколы «Вектор» сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание кандидатов в водители на факторы, которые при управлении транспортным средством могут поставить под серьезную угрозу здоровье и даже жизнь как их самих, так и пассажиров. Они привели статистику дорожных аварий в областном центре и подробно проинформировали молодежь что может привести к страшной беде. «Никогда не нарушайте скоростной режим, избегайте выездов на полосу, предназначенную для встречного движения, соблюдайте дистанцию между транспортными средствами», – призывали курсантов полицейские.

Особо сотрудники Госавтоинспекции отметили один из самых опасных факторов дорожного риска и самых злостных нарушений ПДД – управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Они предложили курсантам надеть специальные очки «Фатальное зрение». Этот тренажер позволяет на собственном опыте оценить «искажение действительности», замедление скорости и изменение реакций человека под действием алкоголя. Курсанты, надевавшие «фатальные очки», ощущали серьезные сложности с координацией.

«Несколько лет назад во время проведения региональной Госавтоинспекцией широкомасштабной профилактической кампании «Молодежь за автотрезвость» такие очки широко применялись в пропагандистских акциях. И в дальнейшем автоинспекторы намерены активно использовать их во время занятий с будущими водителями», – сообщили в Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области.