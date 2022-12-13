Сотрудники Госавтоинспекции Липецкой области 13-15 декабря проведут профилактическую акцию, в ходе которой будут выявлять нарушения Правил дорожного движения, связанные с выездом на встречную полосу. В том числе планируется использовать форму скрытого контроля дорожного движения с применением средств фото- и видеофиксации, сообщили в Госавтоинспекция Липецкой области.

По словам экспертов, автомобильные аварии, связанные с выездом на полосу встречного движения, характеризуются наиболее тяжкими последствиями. В соответствии с ч. 4, 5 ст. 12.15 КоАП РФ, за выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, предусмотрено наказание от штрафа в размере 5000 рублей до лишения права управления автомобилем на срок до одного года. Липецкая региональная Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой совершать этот опасный маневр только в тех местах, где это разрешено ПДД, и только в том случае, если есть полная уверенность в его безопасности как для них самих и их пассажиров, так и для остальных участников движения.

Предотвращение аварийности, сведение к минимуму тяжести последствий ДТП – в числе приоритетных задач, которые решаются в регионе по поручению губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. «Повышение уровня безопасности на дорогах – общая цель, к которой необходимо стремиться с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств», – считает руководитель исполнительной власти региона.