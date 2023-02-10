Сотрудники Госавтоинспекции в ближайшие выходные будут выявлять в Липецкой области особо опасные нарушения Правил дорожного движения, связанные с управлением автомобилем в состоянии опьянения и выездом на встречную полосу. В этой работе будет использоваться и форма скрытого контроля дорожного движения с применением средств фото- и видеофиксации, сообщили в Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области

Предотвращение аварийности, сведение к минимуму тяжести последствий ДТП – в числе приоритетных задач, которые решаются в регионе по поручению губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. «Повышение уровня безопасности на дорогах – общая цель, к которой необходимо стремиться с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств», – считает Игорь Артамонов.

По словам экспертов, автомобильные аварии, связанные с этими факторами дорожных рисков характеризуются наиболее тяжкими последствиями. «За выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, предусмотрено наказание от штрафа в размере 5000 рублей до лишения права управления автомобилем на срок до одного года. Совершать этот опасный маневр можно только в тех местах, где это разрешено ПДД, и только в том случае, если есть полная уверенность в его безопасности как для водителя и его пассажиров, так и для остальных участников движения», – рассказали эксперты.

Кроме того, Госавтоинспекция обращает внимание участников дорожного движения на то, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Законом установлено, что возврат водительских удостоверений всем автомобилистам, лишенным права управления (в том числе и за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения), будет осуществляться только после проверки знания ими Правил дорожного движения, оплаты штрафов и прохождения медицинской комиссии.

Липецкая Госавтоинспекция призывает всех, кто стал свидетелем управления транспортом в состоянии опьянения сообщать об этих случаях по телефонам 02 или 112. «Если вы станете очевидцами других нарушений ПДД, информацию и фото направляйте на официальный сайт Госавтоинспекции. Неравнодушное отношение к злостным нарушениям ПДД может помочь предотвратить несчастье», – добавили в Госавтоинспекции.