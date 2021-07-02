Безопасность перевозки пассажиров проверили сотрудники ГИБДД в Липецкой области, в том числе с использованием измерительных приборов, позволяющих контролировать выбросы выхлопных газов, измерять люфт рулевого колеса и длину тормозного пути автомобилей и автобусов, параметры света фар. Технические средства были получены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автодороги». «Повышение уровня безопасности на дорогах – общая задача, которую необходимо решать с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств», – считает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.

Проверки проходили и на платном участке федеральной трассы М4 «Дон». Основное внимание сотрудники ГИБДД уделяли контролю технического состояния транспорта, эксплуатации с внесенными в конструкцию изменениями без согласования с Госавтоинспекцией, соблюдению режима труда и отдыха, а также наличию у водителей автобусов документов, необходимых для участия в дорожном движении.

В результате автоинспекторы осмотрели 145 автобусов, всех водителей проверили по соответствующим базам данных. Выявлено 37 нарушений ПДД, допущенных водителями автобусов, в том числе нарушение требований сигналов светофора и управление автобусом без соответствующих документов. Кроме того, установлено два факта управления технически неисправными автобусами, сообщили в УГИБДД УМВД России по Липецкой области.