В течение трех дней с 8 по 10 февраля на территории Липецкой области автоинспекторы будут нести дежурство на дорогах, обращая особое внимание на выявление нарушений правил перевозки детей.

Места несения службы будут приближены к детским образовательным учреждениям.

По статистике, в январе этого года на территории Липецкой области было зарегистрировано 9 автоаварий с пострадавшими в них детьми до шестнадцати лет. Две трети от общего числа пострадавших травмировались по вине взрослых, передвигаясь в качестве пассажиров.

Дети-пассажиры, не имея возможности повлиять на развитие аварийной ситуации на дороге, являются самой незащищенной категорией участников дорожного движения, безопасность которых полностью зависит от взрослых.

Поэтому при их перевозке обязательным является использование детских удерживающих устройств. С семи до двенадцати лет допускается перевозить детей с использованием ремней безопасности.

Госавтоинспекция напоминает, что родители на своем примере должны воспитывать законопослушных участников дорожного движения и не забывать пристегиваться самим и пристегивать своих маленьких пассажиров независимо от дальности расстояния.

За перевозку детей без специальных удерживающих устройств предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей, а за неиспользование ремней безопасности – тысяча рублей для водителя и 500 рублей – для пассажира.