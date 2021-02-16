Основное внимание сотрудники ГИБДД будут уделять соблюдению перевозчиками ПДД и режимов труда и отдыха водителей. Кроме того, особое внимание обратят на прохождение водителями предрейсового медицинского и технического осмотров, соответствие конструкции и технического состояния транспортных средств требованиям безопасности с использованием измерительных приборов, которые поступили в ГИБДД в рамках федеральной программы «Безопасные качественные автодороги».

Помимо этого, дорожные полицейские проверят, заезжают ли водители в остановочные карманы. Как известно, посадка и высадка пассажиров вне специально отведенных для этого мест повышает риск попасть под колеса.

Совместно с представителями территориального отдела по Липецкой области автодорожного надзора МУГАДН ЦФО сотрудники ГИБДД осуществляют скрытый контроль водителей автобусов с использованием средств видеонаблюдения, сообщили в УГИБДД УМВД России по Липецкой области.