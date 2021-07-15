Использование водителями средств пассивной безопасности проверяют автоинспекторы в Липецкой области на этой неделе. Особое внимание – применению ремней безопасности, детских удерживающих устройств и мотошлемов. Эти устройства помогают минимизировать или вообще избежать травм в случае дорожно-транспортного происшествия.

Предотвращение аварийности, сведение к минимуму тяжести последствий ДТП – в числе приоритетных задач, которые решаются в регионе по поручению главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова. «Повышение уровня безопасности на дорогах – общая цель, к которой необходимо стремиться с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств», – считает руководитель исполнительной власти региона.

За три дня дорожные полицейские выявили свыше 500 случаев неиспользования средств пассивной безопасности. Работа продолжается. Госавтоинспекция напоминает, что за перевозку детей без специальных удерживающих устройств предусмотрен штраф в размере 3000 рублей, а за неиспользование ремней безопасности и мотошлемов – 1000 рублей для водителя и 500 рублей – для пассажира, сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Липецкой области.