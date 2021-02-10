Профилактические акции проводятся в эти дни на дорогах Липецкой области и вблизи образовательных организаций. Сотрудники Госавтоинспекции уделяют особое внимание детской безопасности, проводя массовые проверки использования автомобилистами специальных удерживающих устройств.

Так, накануне рейдовая группа в составе автоинспекторов и сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних городского отдела полиции №3 Липецка ранним утром проверяла подвоз малышей к липецкому детскому саду №101. Большинство водителей-родителей осознают важность использования детских удерживающих устройств, маленькие пассажиры в их транспортных средствах были пристегнуты ремнями безопасности. Однако двое автомобилистов нарушили правила, поставив под угрозу безопасность детей. На них были составлены административные протоколы, сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Липецкой области. В беседах с нарушителями сотрудники дорожной полиции и подразделения по делам несовершеннолетних особо подчеркнули, что игнорирование детских средств пассивной безопасности чревато очень тяжелыми последствиями.

За перевозку детей без детских удерживающих устройств предусмотрен штраф в размере 3000 рублей. Водители говорили, что им об этом известно. Но главное – это не допустить травматизма маленьких пассажиров, а детские автокресла в этом отличные помощники, такое мнение высказывало большинство. Предотвращение аварийности, сведение к минимуму тяжести последствий ДТП – в числе приоритетов деятельности администрации Липецкой области. «Повышение уровня безопасности на дорогах – общая задача, которую необходимо решать с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств», – считает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.