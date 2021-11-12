Совместные профилактические акции дорожных полицейских и родительских патрулей, направленные на предотвращение детского транспортного травматизма, проходят в Липецке. Одна из них состоялась у детского сада №4, сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Липецкой области.

В родительском патруле этого дошкольного учреждения участвуют педагоги и даже журналисты. У недавно оборудованного перехода участники рейдовой группы совместно с автоинспекторами раздавали автолюбителям и пешеходам памятки по ПДД, просили не забывать об обучении детей навыкам безопасности на проезжей части, а водителей – проявлять осторожность у образовательных организаций. Кроме того, они беседовали и с водителями-родителями, подвозившими малышей к детскому саду. Автомобилистам вручали световозвращатели и напоминали о важности их применения при передвижении по микрорайону с детьми в вечернее время.

В самом детском саду также состоялось профилактическое занятие. Сотрудники Госавтоинспекции рассказали его воспитанникам как нужно себя вести на дорогах. Воспитатели дошкольного учреждения уделяют значительное внимание формированию у детей навыков безопасного поведения в транспортной среде. К примеру, совместно с малышами они делают световозвращатели, предназначенные для вечерних прогулок. Малыши с удовольствием сделали селфи с гостями, прикрепив к одежде полезные «светяшки». Такие акции запланированы и других липецких детсадов.

Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма – особая забота органов власти.

«Просветительские образовательные программы и акции способны научить детей, как правильно вести себя в условиях уличного движения. Такие навыки могут сохранить здоровье и жизнь», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.