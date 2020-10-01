Липецкие автоинспекторы усилили внимание к начинающим водителям

Сотрудники ГИБДД встретились с представителями автошкол. Главной темой разговора стало качество подготовки кандидатов в водители.

Собравшихся в УГИБДД представителей липецких автошкол познакомили со статистикой автоаварий с участием начинающих водителей со стажем вождения до двух лет. Так, в этом году на территории нашего региона было зарегистрировано сорок три дорожно-транспортных происшествия, совершенных по вине таких водителей, в них 3 человека погибли и 48 получили различные травмы.

Основными причинами этих происшествий стали несоответствие скорости конкретным условиям движения, непредоставление преимущества пешеходам, нарушение правил проезда перекрёстков и несоблюдение требований ПДД при движении задним ходом.

Госавтоинспекция со своей стороны выявляет нарушение ПДД этой категорией водителей. Так, в течение июля и августа на территории Липецкой области проходило профилактическое мероприятия «Молодой водитель», направленное на выявление правонарушений в области дорожного движения начинающими автомобилистами, а также учебными автомобилями во время обучения.

В результате автоинспекторы проверили сто двадцать семь учебных автомобилей, пятнадцать инструкторов привлекли к административной ответственности за нарушение правил учебной езды водителем, обучающим вождению, за управление транспортным средством без удостоверения на право обучения, за управление автомобилем, на котором светопропускание стёкол не соответствует требованиям техрегламента о безопасности колёсных транспортных средств, за управление транспортом водителем, не пристёгнутым ремнём безопасности.

Кроме того, дорожные полицейские проверили почти четыреста начинающих водителей, половину из них привлекли к административной ответственности за различные нарушения ПДД.

Подводя итог рабочего совещания, представителям образовательных организаций Липецкой области было указано на необходимость повысить качество обучения кандидатов в водители, уделив особое внимание их практическому обучению на дороге.