Итоги работы в 2021 году подвела липецкая Госавтоинспекция. Как сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Липецкой области, на территории региона в прошедшем году зарегистрировано 1126 автоаварий, в которых 161 человек погиб и 1398 получили травмы. Это меньше по каждому из показателей, чем годом ранее. «Повышение уровня безопасности на дорогах – общая цель, к которой необходимо стремиться с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств», – считает руководитель исполнительной власти региона.

Количество ДТП, совершенных по вине нетрезвых водителей уменьшилось на треть и составило 143 автоаварии. В них 42 человека погибли и 181 получил различные травмы. Из-за наездов на пешеходов совершено 305 дорожно-транспортных происшествий, что на 14% меньше, чем в 2020-м. В них 51 человек погиб и 266 – получили различные травмы.

В прошедшем году было зарегистрировано 162 автоаварии с участием несовершеннолетних до 16 лет, что на 12% меньше, чем в предыдущем. В них 9 детей погибли и 170 – получили травмы. Почти половина детей и подростков пострадали по вине взрослых, так как были пассажирами автотранспорта.

В 2021 году сотрудники ГИБДД выявили 901224 правонарушения в сфере дорожного движения, в том числе 3952 случая управления транспортом лицами, находящимися в нетрезвом состоянии или отказавшимися от медицинского освидетельствования. Кроме того, было выявлено 5256 выездов на полосу встречного движения в случаях, запрещенных ПДД, 3089 нарушений требований сигнала светофора, более 6000 случаев непредоставления преимущества в движении пешеходам, 6212 нарушений ПДД пешими участниками движения. В автоматическом режиме выявлено почти 800 тысяч фактов нарушения Правил дорожного движения.

Также дорожные полицейские выявили 13770 случаев грубых нарушений Правил дорожного движения, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения права управления транспортным средством или административного ареста.