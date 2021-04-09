В течение двух дней, 7 и 8 апреля, наряды ДПС несли службу вблизи железнодорожных переездов, выявляя нарушения ПДД при проезде через пути.

За это время на территории Липецкой области они выявили пятьдесят пять нарушителей. На всех них составили административные материалы.

Кроме того, автоинспекторы провели с ними профилактические беседы, во время которых рассказывали о том, что по статистике, практически все автоаварии в этих местах происходят из-за нарушений ПДД водителями – проезда на запрещающий сигнал переездных светофоров и объезда закрытого шлагбаума. Они призвали водителей помнить, что желание сэкономить несколько минут может обернуться непоправимой трагедией, быстро остановить поезд невозможно. К примеру, тормозной путь грузового состава составляет около километра.

За нарушение правил проезда железнодорожных переездов предусмотрено административное наказание вплоть до лишения права управления автомобилем на срок до одного года, сообщает УГИБДД УМВД России по Липецкой области.