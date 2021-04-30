Инспекторы ДПС с 19 по 28 апреля проверяли в Липецкой области соблюдение водителями требований технического регламента о безопасности колесных транспортных средств в рамках всероссийской профилактической акции. По ее итогам в регионе выявлено 875 нарушений правил тонирования стекол автомобиля. Помимо штрафа в 500 рублей автоинспекторы выдали водителям требование об устранении нарушения. 19 водителей уже получали такое требование ранее, но не исполнили его, в связи с чем в отношении них возбудили дела об административном правонарушении. Суд назначил им наказание в виде штрафа либо административного ареста, сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Липецкой области.

Управление автомобилем, на котором установлены стекла, затонированные сверх меры, влияет на дорожную безопасность. Госавтоинспекция напоминает, что светопропускание ветрового стекла и стекол передних дверей должно составлять не менее 70%. За эксплуатацию транспорта со стеклами, тонированными с нарушениями, предусмотрен штраф 500 рублей. Кроме того, автоинспектор выдает нарушителю требование о прекращении эксплуатации транспорта с нарушением Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». За невыполнение требования сотрудников ГИБДД в КоАП РФ предусмотрена административная ответственность вплоть до административного ареста до 15 суток.

Предотвращение аварийности, сведение к минимуму тяжести последствий ДТП – в числе приоритетных задач, которые решаются в регионе по поручению главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова.

«Повышение уровня безопасности на дорогах – общая цель, к которой необходимо стремиться с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств», – считает руководитель исполнительной власти региона.