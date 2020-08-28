Липецкие автоинспекторы за два дня выявили свыше ста нарушений ПДД, связанных с выездом на “встречку”

В течение двух дней, с 26 по 27 августа, сотрудники ГИБДД выявляли нарушения Правил дорожного движения, связанные с выездом на встречную полосу в усиленном режиме, в том числе используя форму скрытого контроля за дорожным движением с применением средств фото- видеофиксации.

В результате дорожные полицейские выявили сто тридцать семь таких нарушений ПДД. На всех водителей составили протоколы об административном правонарушении по ст. 12.15 КоАП РФ. Она предусматривает наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей, либо лишения права управления автомобилем на срок до одного года.

Сотрудники Госавтоинспекции с каждым водителем провели профилактические беседы о недопущении нарушений ПДД.

По статистике, в текущем году автоинспекторы выявили свыше двух тысяч нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу встречного движения на дорогах Липецкой области.

Липецкая Госавтоинспекция призывает водителей выезжать на полосу встречного движения только в местах, где это разрешено, и будучи полностью уверенными в безопасности маневра, в целях как собственной безопасности, так и других участников дорожного движения.

Аналогичные широкомасштабные мероприятия будут проводиться и в дальнейшем.