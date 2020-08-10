Липецкие автоинспекторы задержали виновника резонансного ДТП

4 августа, примерно в 19.05, в Липецке, на Воронежском шоссе 35-летний водитель иномарки допустил в зоне нерегулируемого пешеходного перехода наезд на 65-летнюю женщину-пешехода.

Автомобилист поднял пострадавшую, предложил довезти до медицинского учреждения. Прежде чем начать движение он снял с транспортного средства государственные регистрационные знаки.

Во время поездки между участниками ДТП возникла острая конфликтная ситуация, водитель высадил женщину на улице Минской и попытался скрыться. Но во время движения зацепил дверью пострадавшую и протащил некоторое расстояние по земле.

В ходе розыскных мероприятий сотрудники отделения дознания городской Госавтоинспекции обратилась ко всем свидетелям происшествия с просьбой оказать содействие в поиске злостного нарушителя. Видео ДТП было широко распространено на региональных сайтах и в социальных сетях. Этот призыв был услышан неравнодушными участниками дорожного движения. Один из них предоставил запись с видеорегистратора, которая позволила сотрудникам ГИБДД на третьи сутки после совершения ДТП выявить автомобиль виновника.

Поначалу он отрицал факт его совершения, даже изменил прическу, но после очной ставки с потерпевшей сознался. В настоящее время виновник ДТП находится под административным арестом.

Стоит добавить, что этот автомобилист ранее был лишен водительских прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Теперь ему грозит наказание по статье 12.27 КоАП РФ, которое предусматривает либо лишение прав управления транспортными средствами на срок от года до полутора лет, либо административный арест до 15 суток.

Наверняка суд учтет, что обвиняемый в ДТП фактически совершил два наезда на потерпевшую и управлял транспортным средством будучи ранее лишенным водительского удостоверения, что также может повлиять на окончательное решение о наказании.