Липецкие автомобилисты активно переходят с бензина на метан

Переоборудование транспортных средств с бензина на метан активно идет в Липецкой области. По статистике перевод транспортных средств на метан пользуется наибольшим спросом у транспортных компаний, занимающихся грузоперевозками по стране. Но специалисты отмечают, что к концу 2020 года спрос на переоборудование легковых автомобилей также увеличится до 80%. Так, например, в одном из сервисных центров региона, работающих в рамках госпрограммы, в очередь на переоборудование уже 130 автомобилей.







Глава региона Игорь Артамонов уделяет большое внимание развитию инфраструктуры автозаправок природным газом. В 2019 в рамках Российского инвестиционного форума были достигнуты договорённости с ООО «Газпром газомоторное топливо» и составлен развития сети газомоторной инфраструктуры в регионе. «Потребность Липецкой области в газозаправочных станциях растет, водители переходят от «классического» к экологически чистому транспорту. С учетом субсидии государства переход на использование газомоторного топлива может значительно снизить затраты владельцев автомобилей на бензин и дизель», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

С начала 2020 года в Липецкой области с бензина на метан было переведено почти 60 автомобилей. Всего к концу года в регионе планируется перевести около 500 транспортных средств. Строительство заправочных комплексов и работа центров переоборудования находится на постоянном контроле у заместителя главы администрации Липецкой области Ильи Тузова. В очередной выезд на площадки он осмотрел привезенное оборудование для будущей газонаполнительной станции и оценил ход строительства. С руководителями сервисных центров Илья Тузов обсудил их готовность переоборудовать автомобили жителей.

На территории Липецка работает пять аккредитованных сервисных центров: АО “Липецк-Лада” ул. Московская, 36; ООО “РНИТЦ-Сервис” ул.Подгоренская, вл.4; ООО “Экологический транспорт” ул. Минская 47; Липецк-Автогаз-Сервис», ул. Суворова, д.7, строение Б; АО «Газпром Газораспределение Липецк». Автовладельцы уже сегодня могут получить скидку в размере субсидии на газобаллонное оборудование и его установку при обращении в аккредитованный сервисный центр.

Сам процесс перевода транспортного средства на природный газ занимает несколько часов. Стоимость зависит от типа автомобиля. К примеру, переоборудовать легковой автомобиль будет стоить около 85 тысяч рублей. Так как установка газобаллонного оборудование является внесением изменений в конструкцию транспортного средства, необходимо согласовать процесс в ГИБДД. Результатом согласования является выдача свидетельства о соответствии т/с с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности с соответствующей отметкой в ПТС.

В регионе идёт активное возведение автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. Три из них будут расположены на территории Липецка: в районе Цемзавода, микрорайоне Елецкий и на 295- км дороги Орёл-Тамбов, одна в Грязинском районе – рядом с ОЭЗ ППТ «Липецк», еще одна – на территории ОЭЗ РУ ТРТ «Задонщина».

Липецкая область – один из 23 регионов, который попадает под программу субсидирования переоборудования в 2020 году и где активно развивается газозаправочная инфраструктура. Для развития рынка ГМТ – топлива премьер – министр Михаил Мишустин утвердил постановление Правительства РФ о внесении изменений в госпрограмму «Развитие энергетики». По нему в 2020 году нормативы субсидирования повысятся в два раза: с действующих 30% до 60% от стоимости переоборудования. Еще 30% выделит «Газпром». Таким образом, владельцам транспортного средства придется заплатить только 10% стоимости перевода техники на альтернативный вид топлива.