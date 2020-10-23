Липецкие автомобилисты смогут переоборудовать транспорт с бензина на метан со скидкой

Переоборудовать автомобиль с бензина на метан липчане смогут со значительной скидкой. Липецкая область — в числе 27 регионов России, где стимулируют использование газомоторного топлива, сообщает управление энергетики и тарифов Липецкой области.

Размер скидки, предоставляемой владельцу транспортного средства, составляет не более одной трети общей стоимости работ по такому переоборудованию и не более максимального размера, указанного в нижеприведенной таблице.

Данную скидку могут получить владельцы транспортных средств, выпущенных в обращение и зарегистрированных на территории Российской Федерации и имеющие год выпуска в 2020 г.- не ранее 2010 г., в 2021 г. – не ранее 2013 г., в 2022 и последующих годах – не ранее чем пять лет, предшествующих текущему финансовому году.

Применение природного газа (метана) в качестве основного вида топлива, кроме решения основной задачи – экономии денежных средств на заправку транспортных средств, к примеру (стоимость метана составляет порядка 18,3 руб., бензинового топлива 92 – 43,9 руб., 95 – 47,5 руб., дизельного 47,5 руб.), позволяет получить и ряд других преимуществ: снизить выбросы вредных веществ, снизить износ двигателя, увеличить срок службы моторного масла.

Владелец транспортного средства должен обратиться в официальный центр, который занимается переоборудованием, центр предоставляет ему скидку, а потом эта скидка компенсируется из бюджета, то есть владелец транспортного средства непосредственно в орган власти не обращается, для него действует принцип «одного окна».

Со всей необходимой информацией о сервисных центрах, порядке предоставления субсидии и т.д. можно ознакомиться на официальном сайте управления дорог и транспорта Липецкой области transport-admlr.ru в разделе газомоторное топливо.