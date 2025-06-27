Липецкие авторы обсудили освещение истории экономики региона в книгах и СМИ

Круглый стол «Освещение экономического развития региона в книгах и СМИ» собрал липчан-представителей писательского и журналистского сообщества, библиотечных работников, членов Совета и Правления Липецкой ТПП, а также представителей ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского и Липецкого филиала РАНХиГС. Участники рассмотрели, как книги и СМИ влияют на понимание экономического развития, какие тенденции и вызовы отражаются в современных публикациях, а также обсудили методы эффективного освещения экономических тем в медиа. Особое внимание уделялось взаимодействию научного сообщества и журналистов для повышения качества экономической информации, доступной широкой аудитории.

В рамках встречи прошла презентация новых книг липецких авторов Валентина Баюканского и Владимира Петрова. Также о своей книге рассказал президент Липецкой ТПП Анатолий Гольцов. В издании «Политики дела. Липецкая тема» рассказывается о тяжелых днях разрушения и восстановления промышленности и экономики Липецкой области в 90-е и первые годы нового столетия и о людях, которые отстаивали тогда экономическую и культурную независимость страны.

«Книги земляков во многом отражают взгляд липчан на события, а также дают возможность окунуться в воспоминания, как жил тогда регион, и сравнить те времена с сегодняшней ситуацией», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.