Липецкие байдарочники отличились в Краснодаре, где завершился чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ. В соревновании приняли участие около 300 сильнейших гребцов из тридцати субъектов РФ. Программа чемпионата включала в себя заезды на дистанциях 200, 500, 1000 и 5000 м в одиночках, двойках и четверках.

Липецкие спортсмены показали достойные результаты и завоевали медали в разных дисциплинах. В байдарке-одиночке на дистанции 1000 м второй к финишу пришла мастер спорта международного класса Вера Дюкова, уступив лишь участнице прошедших Олимпийских игр в Токио Кире Степановой из Саратовской области. Мастер спорта международного класса Кирилл Лучкин завоевал бронзовую медаль в составе сборного экипажа в байдарке-четверке на дистанции 1000 м.

«В регионе особое внимание уделяется подготовке олимпийского резерва и улучшению условий тренировок спортсменов мирового уровня, которые отстаивают честь нашей страны на турнирах самого высокого ранга. Мы все вместе – спортивная наука, атлеты, их наставники при поддержке органов власти всех уровней – всегда стремимся к достижению самых высоких целей. И наши спортсмены, в том числе и представители Липецкой области, – в лидерах мирового спортивного движения», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.