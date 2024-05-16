Централизованная библиотечная система Липецка передала бойцам СВО внедорожник «Нива». Раньше автомобиль находился в собственности директора учреждения Ивана Хромых. «Машина долго стояла, и мы с супругой приняли решение, отдать ее туда, где она сегодня необходима, – рассказал Иван Хромых. – Однако перед отправкой автомобиль нужно было не просто поставить на ход, а сделать его надежным. В том числе и обеспечить запас прочности. В этом нам помогли друзья библиотек, волонтеры из сообщества ШвейРемБат».

Вместе с машиной в зону проведения СВО отправили прицеп с дизельным генератором и двумя комплектами внедорожной резины. Также, по просьбе военнослужащих, библиотеки Липецка передали бойцам книги. Автомобиль преодолел более тысячи километров. В дороге техника показала себя вполне надежной. 9 мая «Ниву» получил боец с позывным «Дед Мороз».

«Поддержка участников спецоперации — безусловный приоритет не только для региональных властей, но и для жителей Липецкой области. Они принимают участие в гуманитарных миссиях и акциях в поддержку СВО и вносят свой вклад в общую Победу», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.