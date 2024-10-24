Липецкие библиотеки получили 15 тысяч новых книг в 2024 году благодаря федеральному финансированию и софинансированию из бюджета региона. Среди новинок – большой выбор художественной литературы современных авторов, мастеров детективного жанра, военных и фантастических романов, триллеров, романтических и мистических произведений, а также красочные и веселые книги для детей.

В Липецкой области библиотеки становятся модельными в рамках реализации нацпроекта «Культура», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. После реконструкции они отвечают самым высоким стандартам обслуживания, оснащены современным оборудованием, имеют большие фонды популярных книг и выход на ресурсы электронных библиотек. «В обновленных библиотеках приятно находиться. Атмосфера уюта, доброжелательности, комфорта. Здесь можно не только читать, но и заниматься творчеством, физкультурой, найти себе другое интересное занятие. Людям нравится. Это подтверждается ростом посещаемости, большим количеством положительных отзывов. Значит, надо продолжать работать в этом направлении», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.