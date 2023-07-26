Предпринимателям в Липецкой области станет ещё легче обратиться за помощью. Развитие взаимодействия органов власти с бизнесом обсуждались на встрече вице-губернатора региона Сергея Курбатова с бизнес-кураторами.

В перспективе обратиться за помощью предприниматели смогут по дополнительным каналам связи. В частности, зарегистрировать обращение можно будет через МФЦ, горячую линию центра «Мой бизнес» или на личном приёме у бизнес-куратора. В ходе встречи отмечалось, что это позволит сделать механизм взаимодействия с предпринимательским сообществом проще и доступнее, а решение проблем более оперативным.

«Чем больше обращений от предпринимателей, тем лучше работает механизм проекта «Бизнес-куратор» в регионе. Для нас важна обратная связь. Вопросы есть, но они решаются быстро. Проект успешно реализуется в районах и помогает наладить прямое взаимодействие местных органов власти и бизнес-сообщества», – отметил заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов.

Помощь в решении различных вопросов предпринимателям в регионе сегодня оказывают 20 бизнес-кураторов. С начала 2023 года к ним поступило 360 обращений, 91% из которых уже рассмотрели и решили. Чаще всего просят помочь составить бизнес-план, оказать содействие в реализации инвестпроектов, в благоустройстве территории, сбыте продукции, размещении нестационарных торговых объектов.