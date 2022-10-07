Центр «Мой бизнес» Липецкой области готов подобрать бизнес-наставника любому начинающему предпринимателю. В числе таких помощников бизнесмены с большим опытом, которые долгие годы развивают свое дело и готовы поделиться знаниями и навыками, а также помочь раскрыть и реализовать бизнес-идею.

К примеру, педагог Ольга Фролова благодаря помощи центра «Мой бизнес» смогла воплотить свою мечту о создании школы вокала. Наставник Елена Нагорова порекомендовала начать с онлайн-уроков, подсказала, как правильно себя рекламировать и работать с аудиторией. В итоге Ольга открыла Школу красивого голоса, в которой жители региона учатся профессионально петь.

Советы Елены Нагоровой помогли и фотографу Михаилу Андрееву. Наставник подсказала идею нового проекта, помогла доработать бизнес-план и модернизировать фотостудию. Так появилась Немодельная школа, которая пользуется популярностью у стилистов, моделей и фотографов.

Помощь в Центре «Мой бизнес» оказывается абсолютно бесплатно. Оставить заявку на сотрудничество и познакомиться со списком наставников можно на сайте.

«Малый бизнес – это очень перспективный сектор экономики. Благодаря многочисленным мерам поддержки, реализуемым в нашем регионе, он все активнее набирает популярность», — отмечает губернатор Игорь Артамонов.