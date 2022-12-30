Ответ на этот вопрос Бизнес-наставник — реальная поддержка или миф? решил узнать начальник управления экономического развития Липецкой области Кирилл Дождиков у предпринимателя Елены Федотовой. Она — одна из 12 наставляемых бизнес-наставника от центра «Мой бизнес» Татьяны Карновой.

До встречи с наставником Елена занималась индивидуальным пошивом женского нижнего белья. Шила на друзей и знакомых. ​​​​​​​В 2021 году на программе «Мама-предприниматель», которую организовал и провел центр «Мой бизнес», познакомилась с бизнес-наставником Татьяной Карновой. 10 минут разговора хватило, чтобы понять — сотрудничеству быть. «С поддержкой наставника я открыла ИП и запустила настоящее швейное производство», — рассказала Елена Федотова.

По совету Татьяны Елена открыла на Вайлдбериз магазин. Найти ёе там очень легко — в строке поиска надо набрать: Elena Fedotova. Теперь её бельё покупают не только в России, но и в Белоруссии, Казахстане, Армении. Заказы расписаны на месяцы вперёд. Татьяна помогает Елене готовится к конкурсам. В копилке — победа на «Молодом предпринимателе» и первое место на Инвестиционных сессиях от Росмолодёжи среди представителей Липецка и Воронежа. «Таких историй у наших наставников и наставляемых немало. Развивать бизнес, увеличивать прибыль — легко, а главное вместе», — отмечает Кирилл Дождиков. Сейчас в Липецкой области 30 бизнес-наставников. Подобрать себе бизнес-наставника можно на сайте центра «Мой бизнес» в разделе «Бизнес-наставник 48».