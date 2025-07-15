В регионе

Липецкие бизнесмены могут получить субсидию на развитие автотуризма

20 минут назад

Министерство экономического развития Липецкой области проводит отбор претендентов на получение субсидий на реализацию проектов по созданию некапитальных объектов туристской инфраструктуры вблизи автомобильных турмаршрутов. Получить субсидию в размере до 60 млн рублей могут индивидуальные  предприниматели и юридические лица, за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными или муниципальными учреждениями. Подать заявку можно на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки – площадке ГИИС «Электронный бюджет» по ссылке до 10 августа 2025 года. 

«Развитие придорожной туристской инфраструктуры – ключевой фактор привлекательности региона для автотуристов. Программа поддержки предпринимателей – это реальная возможность создать современные сервисы: от кемпингов и кафе до навигации и инклюзивных объектов. Уверен, это даст импульс развитию туризма в Липецкой области», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Полученные средства можно потратить на создание или приобретение, установку элементов систем навигации, дизайн-кода, информационных центров и точек продажи региональной продукции, объектов общественного питания, объектов кемпинг-размещения, кемпстоянок, туристского оборудования, спортивных площадок, санитарных модулей, модульных прачечных и душевых комнат, создание электронных путеводителей по автомобильным туристским маршрутам, развитие доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, стимулирование развития инклюзивного туризма. 

Участник отбора должен быть зарегистрирован и осуществлять деятельность на территории Липецкой области, у него должна отсутствовать задолженность по заработной плате. Более подробно с порядком и условиями можно ознакомиться здесь. Консультации по телефону +7 (4742) 22-86-95.

В Липецкой области субсидия на развитие туристской инфраструктуры выдается предпринимателям в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». 

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен