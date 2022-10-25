Более 20 промышленных предприятий Липецкой области презентовали свои возможности первому в России заводу по выпуску электромобилей EVOLUTE –компании «Моторинвест». Среди них «Стройнэт», «Электрома», «Рарма», «Ласар», «Форсаж», «Авикс групп» и многие другие. «Многие уже готовы перестроить производство, чтобы выпускать необходимые комплектующие», – отметил губернатор региона Игорь Артамонов.

Руководители предприятий вместе с представителями регионального управления инвестиций и инноваций, областного Фонда развития промышленности, Липецкой ТПП, центра «Мой бизнес» и «Технопарк-Липецк» в ходе открытого диалога определили возможные направления сотрудничества для выполнения планов автозавода по локализации производства. «Липецкая область имеет большой потенциал в создании кластера автокомпонентов. В ходе такого взаимодействия региональная экономика получает мощный импульс к развитию, что проявляется в отказе от импортных поставок сырья и комплектующих, увеличении добавленной стоимости, создаваемой в конечной продукции, и «удержании» ее на территории региона», – отметил директор АНО «ЦПЭ Липецкой области» (центр «Мой бизнес»), президент Липецкой ТПП Анатолий Гольцов.

Липецкая ТПП и центр «Мой бизнес» оказывают всестороннюю поддержку производственным компаниям региона, что способствует повышению технологической готовности предприятий к внедрению инноваций, модернизации, техническому перевооружению и технологической оптимизации производства. На базе центра «Мой бизнес» в ближайшее время планируется создать центр импортозамещения, который будет помогать бизнесу в поиске альтернативных поставщиков сырья.

Первый в России завод по выпуску электромобилей EVOLUTE запущен на предприятии «Моторинвест» в Краснинском районе Липецкой области в конце сентября. Здесь с 2023 года локализуют производство кузова электромобилей, будет идти их сборка и окраска, с ростом локализации количество рабочих мест увеличится до 2000. Проект призван стать значимым звеном промышленной кооперации Липецкой области.