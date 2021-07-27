Краш-тест бизнес-идей провели липецкие предприниматели. Он прошел в Центре «Мой бизнес» в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Бизнес-концепции протестировали 11 предпринимателей. Их идеи оценивало жюри, в состав которого входили опытные бизнесмены и эксперты из бизнес-сообществ. По их словам, такие встречи – это хорошая возможность для предпринимателей получить полезную обратную связь и определить перспективы бизнес-идей.

Среди проектов были идеи открытия детского клуба, блинной, эксплуатационной компании, создание собственного бренда одежды, производство подарочных коробок, стройматериалов, организация лазертага и нетрадиционный коучинг. Лучшим признан проект Алексея Кафанова, который выступил с идеей создания скалодрома и школы скалолазания. Второе и третье место заняли соответственно Ольга Сидоренко с идеей производства коробок из картона и Николай Екатеринин, планирующий создание развивающего Центра для детей.

Участники встречи подчеркнули, что краш-тест позволил им не только оценить свои проекты и посмотреть на них с точки зрения потребителя, но и придал уверенности для дальнейшего развития.

«Малый бизнес – путь к повышению благосостояния каждого человека, – считает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов. – Сегодня задача власти – объяснить населению перспективы и найти инициативных людей».